Лукашенко заявил, что на юг Беларуси переброшен еще один отряд боевиков

04.08.2020, 13:56, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на юг страны переброшен еще один отряд боевиков, сообщает БЕЛТА.

“Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим”, – предупредил Лукашенко.

По его словам, информация о том, что задержанные в Беларуси 33 члена ЧВК “Вагнер” транзитом направлялись в другие страны, не соответствует действительности.

“Все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию – вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, – это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул”, – утверждает президент Беларуси.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в действующую мечеть.