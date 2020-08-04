 

94 процента новорожденных в Украине получили “беби-боксы”

04.08.2020, 13:56, Новости дня

С сентября 2018 года “пакет малыша” получили 518 415 детей, или 94% от общего количества новорожденных. Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос издания “ГОРДОН”.

В ведомстве проинформировали, что с начала 2020 года выдано 135 133 пакетов, в то время как родилось 161 033 ребенка. По состоянию на 30 июля в регионах страны насчитывается еще 13 868 бэби-боксов.

При этом в Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и городе Киеве имеющихся “пакетов малыша” недостаточно для обеспечения всех новорожденных. А в восьми регионах их нет вовсе – это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ровенская и Тернопольская области.

“Правительство приняло решение с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2021 начать реализацию проекта “Монетизация одноразовой натуральной помощи” пакет малыша “. Предполагается ввести целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тыс. грн путем ее перечисления на текущий счет родителей (опекунов, патронатного воспитателя), у которых родился ребенок, со специальным режимом использования”, – пояснили в министерстве.

Родители или опекуны имеют право обратиться за помощью в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, а также средств гигиены для рожениц, – подчеркнули в Министерстве социальной политики.

Ответ Министерства социальной политики на запрос издания “ГОРДОН” Скан: Gordonua.com

3 августа Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить “пакет малыша”. “Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали “пакет” денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде”, – подчеркнули в фонде.  

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту “ПриватБанка” вместо “пакета малыша”.

Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 года. В “пакет малыша” входят подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. С 2020 года правительство изменило механизм закупки “пакетов”, которые закупаются за деньги государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого “пакета малыша” из-за жалоб участников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

14.07 / В мире: Предатель уничтожил половину Оклахомы

03.07 / Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142

13.07 / ВОЗ перечислила сценарии распространения коронавируса в разных странах

26.06 / Наводнение в Западной Украине. Прокуратура зарегистрировала производство по факту экоцида из-за незаконной вырубки лесов

17.07 / Кремль ответил на обвинения Лондона в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

30.06 / Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

15.07 / Оператор «Северного потока – 2» отреагировал на угрозы Госдепа

03.07 / В мире: Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

02.08 / Квят назвал причину аварии во время гонки британского этапа «Формулы-1»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска