Экономика: К чему привела США массовая раздача денег

04.08.2020, 13:53, Новости дня

Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти?

Во втором квартале экономика США продемонстрировала умопомрачительное падение – почти 33% в годовом выражении, что стало худшим квартальным результатом начиная с 1947 года. И это – несмотря на беспрецедентные меры господдержки бизнеса и населения, которые, согласно недавней оценке МВФ, уже превысили 45% американского ВВП.

Трех триллионов долларов, которые были выделены на поддержку экономики США весной, оказалось явно недостаточно. На минувшей неделе американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News сообщил о планах республиканцев направить на эти цели (в том числе на новые прямые выплаты семьям) еще триллион долларов.

Эту инициативу еще требуется провести через Конгресс, но демократы считают, что триллион долларов – это слишком мало для спасения экономики, терпящей столь впечатляющие бедствия. Теперь американскому истеблишменту за считанные месяцы до президентских выборов предстоят новые согласования необходимых сумм. Делать это придется в условиях рекордного дефицита бюджета – по данным МВФ, в этом году он составит порядка 17% ВВП.

Реалии второй волны

Для обычных американцев ситуация усугубляется тем, что нескольким миллионам человек по всей стране грозит выселение из арендуемого жилья за неуплату после того, как в конце июля истек срок моратория, введенного на период пандемии. По данным консалтинговой компании Stout Risus Ross, выселение может коснуться более 40% арендаторов жилья в США. Тем временем количество подтвержденных случаев коронавируса в США приближается к 4,7 млн, а количество умерших – к 155 тыс. человек.

Еще в июне экономика США подавала определенные признаки выздоровления. В частности, было отмечено снижение безработицы до 11,1% после того, как в апреле она достигла рекордного уровня 14,7%. Это дало повод для оптимистичного прогноза председателя Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда, что к концу года безработица сократится до 4,5%. В июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) вырос до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта (критической точкой для этого индекса является уровень 50 пунктов).

Но выйти из весеннего локдауна многим американским компаниям так и не удалось, а с конца июня, когда количество случаев коронавируса вновь стало расти, перспективы возвращения экономики в нормальный режим резко ухудшились. Многие компании вновь отправляют своих сотрудников на удаленный режим работы. Например, в Калифорнии, где вторая волна коронавируса проявила себя особенно остро, такое решение приняли высокотехнологичные гиганты Google и Facebook. Не возобновили работу и тысячи небольших компаний.

«Американская экономика основана на малом бизнесе, а очень многие малые предприятия по-прежнему закрыты – парикмахерские, концертные залы, рестораны, которые обеспечивают наибольшую занятость в Нью-Йорке, и другие объекты», – говорит нью-йоркский предприниматель Юрий Моша, директор консалтинговой компании «Второй паспорт». Так он объясняет чудовищные для экономики США данные о падении ВВП во втором квартале.

Людям это понравилось

Тем не менее многие российские эксперты уверены, что «вертолетные» деньги, на которые американские власти с самого начала сделали ставку в борьбе с кризисом, оказали немалую помощь экономике США.

В частности, Ашот Торосян из международной финтех-компании TWINO, констатирует, что это решение было совершенно неожиданным. Ведь, в отличие от некоторых европейских стран, США мало ассоциируются с социальным государством – Штаты, скорее, позиционируют в качестве «общества равных возможностей» для каждого. Однако помощь от государства оказалась весьма кстати, и после первой волны выплаты пособий для населения официально зарегистрированный уровень бедности среди американцев сократился с 10,9% в январе–феврале до 8,6% в весенние месяцы. Максимальная сумма помощи на семью из четырех человек достигла почти 3500 долларов, и к началу июля, по официальным данным, было произведено 16 млн таких выплат.

«С одной стороны, граждане получили реальную помощь в период роста безработицы. С другой – такие выплаты позволили в какой-то мере обеспечить стимулирование потребительского спроса. Эффект оказался положительным, и помощь, в общем-то, достигла своих адресатов, поскольку большинство получателей пустили эти деньги на товары первой необходимости. Случаев, когда выделенные деньги были направлены на покупку излишеств (приобретение электроники, дорогих смартфонов или прочих вещей не из категории первой необходимости), было не очень много. Объявленный республиканцами новый план поддержки экономики стоимостью триллион долларов предполагает снижение объема еженедельных пособий при одновременном увеличении адресной помощи семьям с детьми – такая мера должна мотивировать граждан на поиски новой работы», – считает Торосян.

Предоставление «вертолетных» денег американскому населению оказало поддержку прежде всего семьям – никто от дополнительных средств не отказывался, и говорить, что это бесполезная мера, неправильно,

добавляет ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. По его словам, текущие показатели потребительской активности в США говорят о том, что серьезного спада удалось избежать – люди активно тратили деньги в онлайн-режиме, что поддерживало крупные американские корпорации. Хотя, уточняет эксперт, основную поддержку экономике в США оказывают не правительственные программы, а действия американского центробанка: ФРС снизила свои ставки до нулевых значений и запустила программы по насыщению ликвидности и покупке различных активов вплоть до корпоративных облигаций.

Геннадий Салыч, председатель правления банка «Фридом Финанс», также полагает, что с учетом масштабов сокращения американской экономики и количества безработных (свыше 17 млн человек) меры социальной поддержки в виде «вертолетных» денег существенно помогли американцам.

«Столь сильное снижение ВВП связано не со слабой поддержкой бизнеса в США, а с масштабами распространения вируса в стране. При этом большая часть помощи контролировалась и оценивалась банками, так как она заключалась в льготном кредитовании бизнеса. В настоящий момент меры поддержки дают результат – общее количество безработных снижалось с конца мая, вновь увеличившись лишь на прошлой неделе из-за вспышек вируса, а рост числа новых рабочих мест составил 4,8 миллиона по итогам июня, став рекордным за всю историю данной статистики. Конечно, «вертолетные» деньги не решили вопрос столкновений на улицах США, но помогли сгладить протесты», – считает эксперт.

Меры социальной поддержки и поддержки бизнеса будут повторены, поскольку Республиканская и Демократическая партии в преддверии выборов соревнуются в том, кто сможет предоставить наиболее эффективный и масштабный пакет помощи, уверен Геннадий Салыч.

«Дополнительные меры поддержки могут коснуться отраслей, которые продолжают терять средства из-за ограничения экономической активности, – предполагает эксперт. – Это могут быть меры прямого субсидирования, вхождения в капитал компаний на условиях оказания помощи, расширение покупки долговых обязательств. Основным стимулом для малого бизнеса является Программа защиты зарплаты (PPP). Ссуды для бизнеса помогают предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам. Сто процентов этого кредита может быть списано, если компания будет следовать принципам сохранения бизнеса и штата сотрудников. Можно ожидать, что частично эта программа будет продлена».

С другого берега

Несколько иначе выглядит картина господдержки бизнеса и населения в изложении американского бизнесмена Юрия Моши. По его словам, наиболее просто предпринимателям было получить средства по программе безвозмездных прямых правительственных грантов в размере до 10 тысяч долларов, которые обычно предоставлялись из расчета 1000 долларов на одного сотрудника компании. Востребованной оказалась и программа РРР, которая дала возможность компаниям выплачивать зарплату и аренду (если эти деньги будут потрачены до конца года, государство их простит, в противном случае они будут оформлены как кредит под 1% годовых). Однако здесь предпринимателям уже пришлось столкнуться с определенными нюансами.

«РРР – это самая эффективная программа, но деньги распределялись не напрямую, а через банки. Я обратился в банк Wells Fargo, входящий в «большую четверку» банков США, и оказалось, что деньги уже кончились, потому что первыми их получили крупные компании. Поэтому пришлось с трудом получать деньги через небольшой банк – на это ушел целый месяц. В итоге наша компания получила 20 тысяч долларов, но есть и случаи, когда компании с большим зарплатным фондом получали около полумиллиона долларов», – рассказывает предприниматель.

Есть также различные меры помощи со стороны штатов и муниципалитетов – например, в Нью-Йорке на поддержку могут рассчитывать бизнесы, которые не могут выплачивать аренду в течение четырех месяцев. Однако, уточняет Моша, получить эти деньги не так просто – нужно оформить много документов, поэтому говорить о раздаче «вертолетных» денег на уровне штатов и городов не приходится.

Что же касается выплат «вертолетных» денег гражданам США, то здесь, отмечает Юрий Моша, очень своевременными оказались весенние выплаты единовременных пособий. А вот введение дополнительных пособий по безработице в размере 600 долларов в неделю оказалось не столь однозначной мерой:

«За этими деньгами сразу же стали массово обращаться, начались преднамеренные увольнения, поскольку оказалось, что можно получать больше денег, сидя дома, поскольку не надо платить налоги с зарплаты. Поэтому показатели безработицы так сильно скакнули вверх, хотя порядочная часть этой безработицы – мнимая. Есть признаки того, что в ряде случаев имел место сговор работодателей и работников, которые были согласны работать за наличные, а официально считаться безработными – особенно среди этнических сообществ. Люди стали обманывать государство, и уже выявлены мошенники, тратившие деньги по программе РРР не по назначению».

В целом же, резюмирует Юрий Моша, американские меры поддержки оказались главным образом разовыми. Однако затянувшаяся пандемия требует более системных и долгосрочных решений, поскольку значительная часть компаний по-прежнему не работает, и точечная помощь им уже вряд ли поможет.

Теги:

экономика США

,

эпидемии

,

коронавирус