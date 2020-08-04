 

Лукашенко: При дестабилизации в Белоруссии полыхать будет до Владивостока

04.08.2020, 13:53, Новости дня

Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то «до Владивостока будет тяжело», сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, на Белоруссии решили отработать «цветные революции» с учетом новых информтехнологий, но из этого ничего не выйдет. «Просто на нас решили, крепком монолитном обществе отработать эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий. Не получится», – сказал Лукашенко, добавив, что пока «управленческая вертикаль сильная и пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно».

«Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Лукашенко призвал сохранить мир в Белоруссии. «Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди», – сказал он.

Президент Белоруссии отметил, что «самое главное – это сохранение мира и порядка на нашей земле», чтобы молодые люди могли получать образование, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям. «За вами будущее, но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому прошу – сохраняйте рассудок холодным под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры», – добавил Лукашенко.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа. По словам Лукашенко, задержанные в Белоруссии граждане России «рассказали все».

При этом госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил о «формировании» в РФ еще двух группировок, которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

В то же время писатель и политик Захар Прилепин заявил, что разыскиваемые белорусскими властями около 170 якобы бойцов иностранной частной военной компании уже покинули республику и находятся в третьей стране. 





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