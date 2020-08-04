Стало известно о состоянии испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

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04.08.2020, 13:48, Новости дня

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса в рамках испытаний препарата Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не отмечено», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей.

Вакцину от коронавируса получили уже три добровольца из пяти. Вакцинация четвертого будет проведена 5 августа.

«Предполагается двукратная вакцинация через 21 день. Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации», – пояснили в ведомстве.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.





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