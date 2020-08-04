 

Лукашенко обвинил Россию в огромных экономических потерях Белоруссии

04.08.2020, 13:43, Разное

Вопрос о ценах на энергоносители – один из ключевых в отношениях Москвы и Минска. Затронул эту тему белорусский лидер и в ежегодном послании к парламенту.

Цены на поставляемые Россией энергоресурсы Лукашенко назвал “несправедливыми”, а выделяемые Москвой на поддержку экономики соседнего государства кредиты “слишком дорогими”. Из-за этого Минск за последние пять лет потерял около 9,5 миллиарда долларов, пожаловался глава государства.

По его словам, Россия “поменяла братские отношения на партнерские”. Тем не менее, Москва всегда будет ближайшим союзником Минска вне зависимости от того, кто будет у власти, считает Лукашенко.

При этом он уверен, что Россия боится потерять Белоруссию. Минск остался единственным союзником Москвы, пояснил глава соседнего государства.

Несмотря на приближающиеся выборы, внутренней повестке белорусский лидер уделил мало внимания. В основном он сосредоточился на внешнеполитических проблемах.

По его словам, в сложившейся геополитической обстановке Белоруссии необходимо искать новых друзей. Что конкретно имелось в виду, Лукашенко не уточнил.

Да, вот так выглядит Лукашенко, даже несмотря на загримированное лицо.
Волнуемся всей страной. pic.twitter.com/492IBwvI5d

— РБ головного мозга (@belamova) August 4, 2020

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Оппозиция объединилась против Александра Лукашенко. Основной противник главы государства – Светлана Тихановская – собирает многочисленные митинги сторонников. Только в Минске поддержать ее пришли более 60 тысяч человек.





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