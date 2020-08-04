Злоумышленники попытались въехать на машине в отделение банка в Берлине

04.08.2020, 13:30, Новости дня

Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, один человек ранен, сообщила представитель полиции на месте происшествия.

Сотрудница полиции сообщила, что «около 9.30 утра (10.30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка «Берлинер Фольксбанк», передает РИА «Новости».

Она опровергла распространившуюся в Сети информацию о том, что было совершено нападение на инкассаторскую машину.

«Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни», – добавила она.

Отмечается, что «число преступников точно не известно, они находятся в бегах». Оцепление на месте инцидента сохраняется, «специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник».

Не известно также, удалось ли преступникам совершить ограбление. Отвечая на вопрос о том, исключают ли правоохранители террористический мотив в данном происшествии, представительница полиции заявила, что «следствие ведется во всех направлениям на данной первоначальной фазе».

Ранее на странице полиции Берлина в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что в районе Вилмерсдорф было совершено нападение на инкассаторскую машину. Таблоид BILD сообщил, что трое преступников открыли стрельбу по машине, ранен один человек, в настоящее время место нападения перекрыто.

До этого автомобиль врезался в толпу людей в Берлине. Пострадали не менее семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель был пьян.