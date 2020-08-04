 

Злоумышленники попытались въехать на машине в отделение банка в Берлине

04.08.2020, 13:30, Новости дня

Преступники пытались въехать на машине в отделение банка в Берлине, один человек ранен, сообщила представитель полиции на месте происшествия.

Сотрудница полиции сообщила, что «около 9.30 утра (10.30 мск) несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка «Берлинер Фольксбанк», передает РИА «Новости».

Она опровергла распространившуюся в Сети информацию о том, что было совершено нападение на инкассаторскую машину.

«Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни», – добавила она.

Отмечается, что «число преступников точно не известно, они находятся в бегах». Оцепление на месте инцидента сохраняется, «специалисты изучают следы, на месте работает беспилотник».

Не известно также, удалось ли преступникам совершить ограбление. Отвечая на вопрос о том, исключают ли правоохранители террористический мотив в данном происшествии, представительница полиции заявила, что «следствие ведется во всех направлениям на данной первоначальной фазе».

Ранее на странице полиции Берлина в соцсети Twitter появилось сообщение о том, что в районе Вилмерсдорф было совершено нападение на инкассаторскую машину. Таблоид BILD сообщил, что трое преступников открыли стрельбу по машине, ранен один человек, в настоящее время место нападения перекрыто.

До этого автомобиль врезался в толпу людей в Берлине. Пострадали не менее семи человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель был пьян.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Путин поблагодарил тех, кто голосовал “за”, и понимает тех, кто против

16.07 / В США подготовили второй танкер с нефтью для Белоруссии

07.07 / Под Выборгом задержана девушка, которая чуть не убила мужа ножом

29.06 / Антитеррористический центр СНГ заявил об использовании коронавируса боевиками

09.07 / В Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусом за сутки

26.07 / В Гослесагентстве Украины зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели восемь сотрудников

29.07 / Миллионы просмотров и президентский репост — соцсети «прозевали» видео с дезинформацией о коронавирусе

10.07 / В Кремле опровергли финансирование украинского политика Медведчука

07.07 / Если бы второй тур выборов президента Украины прошел сейчас, Зеленский снова бы победил Порошенко – опрос

01.07 / “Еще двое погибших”. В штабе ООС уточнили число ликвидированных за неделю боевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска