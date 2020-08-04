Экологи дали советы свидетелям «отравления» деревьев

04.08.2020, 13:30, Новости дня

Зачастую ствол дерева просверливают и впрыскивают определенные компоненты для того, чтобы излечить его, а не навредить, поэтому в первую очередь стоит спросить, с какой целью человек выполняет данные действия. Если же дерево пытаются отравить, то стоит немедленно обратиться в полицию, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные экологи, комментируя жалобы россиян на «отравителей деревьев».

Журналистка Анна Федорова в Facebook рассказала, что жители московского района, в котором она живет, заметили, как человек в перчатках спрятал что-то в дупло дерева. При более детальном рассмотрении оказалось, что в ствол заливали какую-то жидкость белого цвета, после чего свидетели сделали вывод, что это были отравители деревьев. Тогда девушка обратилась к другим пользователям Сети с просьбой объяснить, что это такое, и многие подтвердили данную версию, сообщив, что видели у себя во дворе деревья с просверленным отверстием в стволе, в которые также ранее была залита жидкость. В течение нескольких дней все до единого начали засыхать.

«О данной проблеме я не слышал. Но такие способы отравления деревьев действительно есть. То есть существуют гербициды, которые вызывают усыхание живых деревьев. Иногда даже достаточно распылить их в надрез, а не просверливать отверстие», – рассказывает координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности «Всемирного фонда дикой природы России» Константин Кобяков.

Другой эколог, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов также сообщил, что не сталкивался с случаями отравления деревьев, но призвал не оставлять проблему без внимания. По его мнению, здоровье деревьев в городе напрямую зависит от неравнодушных граждан.

«От этой истории сердце кровью обливается. Видимо, эти деревья кому-то жить мешают. Люди не понимают, что это такие же живые существа, как и мы. За такие нарушения в нашем законодательстве предусмотрена статья уголовного кодекса, злоумышленников сажать надо», – говорит Пукалов.

Он объясняет, что если житель заметил, что кто-то что-то заливает внутрь дерева, то стоит немедленно вызвать полицию. Также он порекомендовал записать инцидент на видео или сфотографировать, чтобы это служило доказательством деяния, а также помогло при опознании нарушителя полицией, в случае, если они не успеют задержать его на месте.

Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин же порекомендовал очевидцам инцидента не торопиться вызывать сотрудников правоохранительных органов, а изначально попробовать поговорить с подозреваемым, чтобы выяснить его истинные мотивы.

«Дело в том, что не всегда в таких ситуациях человек намерен нанести ущерб природе. Когда еще была первая волна распространения короедов-типографов, многие жители дачных поселков писали, что приезжают какие-то люди в форме и выпускают этих жуков на деревья. Но это, на самом деле, один из способов борьбы с гнилью внутри дерева, поэтому никакого ущерба причинить не пытались», – рассказывает Добрушин.

По словам эксперта, если более детально разобрать случай, который опубликовала на своей страничке Федорова, то можно увидеть, что ситуация неоднозначная. Дело в том, что дупло – это рассадник гнили. Такие деревья, по словам эколога, нужно лечить. При этом существуют абсолютно разные методы исцеления, в том числе такой, когда в дупло заливают специальную жидкость, чтобы гниль не распространялась. Такие вещи обычно делают в городе, поскольку при малейшем дуновении ветра дерево попросту может упасть на гуляющих неподалеку людей.

«Я тоже знаю случаи, когда граждане травили деревья. Но не для того, чтобы просто убить, а потому что считают, что дерево растет не там, где нужно. Например, затеняет окна или мешает по каким-то другим причинам. И средства, с помощью которых можно достаточно быстро погубить растения, действительно есть. Но также существуют и подобные методы лечения», – рассуждает Добрушин.

При этом в современном мире ношение формы работниками, которые занимаются здоровьем деревьев, ушло на второй план, что неправильно по мнению эксперта. Именно поэтому специалиста можно легко перепутать со злоумышленником. Следовательно, лучшим способом борьбы с «отравителями деревьев», по мнению эколога, будет коммуникация. То есть если человек заметит, что кто-то что-то подозрительное делает с деревом, то в первую очередь стоит просто подойти и спросить. Злоумышленник скорее всего убежит, не станет ничего рассказывать, в то время как специалист любому желающему пояснит свои действия.

В июле текущего года жители Нижнего Новгорода и Читы также пожаловались на неизвестных, которые травят деревья.

А в 2009 году в Ставрополе застройщику не разрешили строить на территории девятиэтажный жилой дом, поскольку на ней находились деревья. Тогда в фирме решили отравить расположенные на участке ясени и груши: в стволах были просверлены отверстия, куда впрыскивался гербицид «триазин», от чего за несколько дней все 120 деревьев зачахли.