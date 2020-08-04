Природный пожар в Калифорнии: эвакуированы тысячи человек
04.08.2020, 13:25, Новости дня
Первый крупный природный пожар на юге Калифорнии в этом году бушует четвертый день к востоку от Лос-Анджелеса, из-за чего тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
Пожар в округе Риверсайд – один из нескольких очагов огня, с которыми пытаются справиться группы пожарных в условиях изнурительной жары.
Пожар в Риверсайде, начавшийся вечером в пятницу, охватил территорию площадью более 100 квадратных километров, покрытую сухим кустарником и лесом.
По состоянию на понедельник пожар был задержан лишь на 5 процентах периметра.
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