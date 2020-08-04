В ходе протестов в Остине арестованы 40 человек

04.08.2020, 13:25, Новости дня

В ходе двух ночей протестов в Остине, штат Техас, были арестованы 40 человек.

Большинство арестов были произведены в центре города, у импровизированного мемориала, установленного в память о Гаррете Фостере, застреленном во время акции движения «Жизни чернокожих имеют значение» 25 июля.

Предъявленные арестованным обвинения варьировались от блокировки дороги до воспрепятствования исполнению общественного долга и нападения на полицейского.

Юридическая фирма из Даллеса опознала человека, застрелившего Фостера, как сержанта Дэниела Перри, служащего в Форт-Худе.

Перри не были предъявлены обвинения, и полиция Остина не назвала его в качестве подозреваемого в ее расследовании.

Адвокат Клинт Броден, представляющий интересы Перри, заявил, что его клиент выстрелил в Фостера из своей машины в целях самообороны, после того как Фостер направил на него штурмовую винтовку.