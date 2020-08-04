 

Звезда “Гарри Поттера” Джейсон Айзекс рассказал о многолетней наркозависимости

04.08.2020, 13:20, Разное

В истории о мальчике, который выжил, британский актер Джейсон Айзекс играет Люциуса Малфоя, пожирателя смерти, приспешника Волан-де-Морта и вообще отрицательного персонажа. В жизни, как оказалось, сам Джейсон также ведет многолетнюю борьбу – и совсем не с силами света, а с собственными внутренними демонами. В рамках проекта издания The Big Issue актер написал что-то вроде “письма для себя в юности” и рассказал о своем многолетнем “романе” с наркотиками, который начался еще в то время, когда сам Айзекс был подростком.

Я всегда был подвержен зависимостям и к 16 годам уже пристрастился к выпивке и начал свои многолетние и довольно прочные отношения с алкоголем. Все мои действия были продиктованы желанием как можно меньше быть в здравом уме и трезвом сознании. И ничто не могло пробиться через это состояние на протяжении 20 лет,

– рассказывает Джейсон.

Джейсон Айзекс в роли Люциуса МалфояАктер также вспоминает случай из ранней юности: когда он в 12 лет впервые почувствовал опьянение из-за большого количества виски.

Бармен, которого мы тогда считали настоящим героем (на самом деле, он в прошлом сидел в тюрьме), тайком пронес для нас бутылку виски. Мы с друзьями выпили ее всю и затем начали веселиться. Мне быстро стало нехорошо, но я продолжил танцевать, начал приставать к какой-то девчонке, затем мне опять стало нехорошо, я выбежал на улицу, споткнулся, ударился головой о бордюр и был весь в крови… На следующий день я проснулся с ужасной головной болью, от меня несло, я помнил, что выставил себя полным посмешищем. Но вместе с тем, все, о чем я мог подумать, это “Жду не дождусь, когда смогу повторить”. Почему? Я понятия не имею. Гены, воспитание, мой знак зодиака – не понимаю, что могло повлиять на это. Я просто знаю, что на протяжении последующих 20 лет я вновь и вновь пытался испытать это чувство безудержного веселья, а последствия моих поступков становились все более ужасающими.

Сейчас Джейсон сумел взять свою зависимость под контроль и научился получать удовольствие и без алкоголя и прочих веществ:

Думаю, 16-летний я сейчас бы сильно удивился тому, что можно найти счастье в простых вещах. И что со мной все в порядке. А ведь когда-то я считал себя неправильным, сломанным.

Джейсон Айзекс

Сегодня Джейсон Айзекс активно снимается в кино. Помимо участия в “Гарри Поттере” актер также известен своими ролями в фильмах “Смерть Сталина”, “Ярость”, “Патриот” и “Сладкий ноябрь”.





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