 

Польша оштрафовала «Газпром» за «нежелание сотрудничать»

04.08.2020, 13:18, Новости дня

Нарушение правовых норм Польши — страны-члена ЕС — влечёт за собой наложение предусмотренных финансовых санкций, так председатель польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный прокомментировал своё решение о наложении штрафа в отношении «Газпрома». UOKiK оштрафовал российский концерн за нежелание сотрудничать на максимальную сумму $57 млн, пишет Gazeta.


Reuters

Польский антимонопольный регулятор UOKiK сообщил о том, что он оштрафовал российский государственный концерн «Газпром» на сумму $ 57 миллионов «за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2», пишет Gazeta.

«Наложение штрафа на «Газпром» связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток —2 » без необходимого на это согласия UOKiK», — объясняет регулятор. 

Более того, кроме «Газпрома» в ходе этого разбирательства председатель UOKiK выдвинул обвинения в отношении других пяти компаний: швейцарской Engie и нидерландских Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea. Председатель UOKiK Томаш Хрустный объяснил, что он обратился за документами, относящимися к делу, к «Газпрому», однако, несмотря на правовые обязательства, компания отказалась предоставить информацию регулятору. 

По мнению председателя, это умышленное действие российского концерна, целью которого было усложнение проведения расследования. В связи с этим он решил оштрафовать его в максимально возможном размере. «Нарушение правовых норм Польши — страны-члена ЕС — влечёт за собой наложение предусмотренных финансовых санкций», — добавил он.

История конфликта, возникшего вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2», началась в 2015 году, когда в UOKiK поступил запрос шести компаний на выдачу согласия на создание общего предпринимательства, ответственного за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», резюмирует Gazeta.





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