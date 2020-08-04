Советник Трампа по нацбезопасности – США полны решимости дать отпор России — но предпочли бы с ней дружить

04.08.2020, 13:18, Новости дня

Администрация Дональда Трампа всегда готова дать РФ отпор в виде санкций или иных мер в том случае, если Москва будет вести себя агрессивно, пишет в своей статье для The Washington Post советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Вместе с тем, по его словам, при Трампе США предпочли бы с Россией дружить, особенно учитывая, что у них есть сферы для потенциального сотрудничества.



Reuters

«Рональд Рейган смотрит на нас сверху с понимающей улыбкой. Как и Рейган, президент США Дональд Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, включая Россию. Однако ни одной стране, включая Россию, не следует сомневаться в том, что президент готов защищать Соединённые Штаты и наших союзников», — пишет в своей статье для The Washington Post советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Президент Трамп, по мнению О’Брайена, наглядно показал Москве, что он имеет в виду, говоря: «Америка превыше всего». Если недавние слухи о том, что РФ заказывала убийства американцев в Афганистане, подтвердятся, то РФ прекрасно знает, что поплатится за это, — даже если об этой цене не узнает широкая публика.

Американский лидер также сообщил о новых правилах, которые должны помешать различным компаниям оказывать РФ помощь в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», так как оба этих проекта повысят степень зависимости европейских партнёров Вашингтона от российской энергии, что снабдит Москву опасным рычагом давления на Европу.

К сожалению, продолжает советник, эти шаги необходимы, учитывая, что действия РФ угрожают США и их союзникам. В частности, речь идёт о «вмешательстве» в западные выборы, поддержке «жестоких режимов» в Сирии и Венесуэле, участии в кибератаках, «нарушении» важных договоров в области контроля над вооружениями, а также о покушении на британского подданного Сергея Скрипаля, в ходе которого использовался боевой газ нервно-паралитического действия.

Администрация Трампа ответила на подобные акции, введя санкции в отношении сотен российских лиц. В частности, США ударили по ключевым российским олигархам, их компаниям, высокопоставленным российским чиновникам, а также по госкомпании, которая занимается торговлей оружием.

Трамп также ввёл санкции против «дочек» компании «Роснефть» за то, что они действовали в Венесуэле в поддержку «незаконного режима Мадуро». Что же касается киберфронта, то в 2014 году американская администрация обвинила трёх россиян во взломе Yahoo, причём в их число входят два сотрудника ФСБ. Трамп также запретил правительству пользоваться программами «Лаборатории Касперского» из-за связей этой фирмы с российской разведкой.

В свете атаки на Скрипаля, а также прочих операций разведки американский лидер дал отпор российским агентам, действующим в США. В частности, в сентябре 2017 года Вашингтон закрыл российское консульство в Сан-Франциско. В апреле же 2018 года США закрыли российское консульство в Сиэтле, выслав из страны 60 «сотрудников российской разведки».

Когда РФ нарушила два соглашения о контроле над вооружениями, Трамп вышел из этих договоров, отмечает О’Брайен. В августе 2019 года США покинули ДРСМД, а в мае — объявили о выходе из Договора по открытому небу.

Чтобы дать отпор «российской агрессии» и защитить союзников по НАТО, президент Трамп выделил миллиарды долларов на Европейскую инициативу сдерживания. Кроме того, администрация помогла Украине, поставив ей оружие для самообороны, включая противотанковые ракеты системы Javelin.

Президент Трамп, как считает советник по нацбезопасности, осознаёт, что мира можно достигнуть, только имея за собой силу. Следовательно, его администрация взялась за историческую задачу — реформу Вооружённых сил США. В частности, речь идёт о повышение зарплат военным и создании Космических сил США.

Кроме того, в июне США начали переговоры с Россией по вопросу о договоре СНВ-III. К перспективе заключения соглашения с Москвой и Пекином о контроле над вооружениями Вашингтон относится с осторожным оптимизмом. 23 июля президент Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели тёплый разговор, в ходе которого оба лидера пообещали приложить все усилия, чтобы продлить СНВ-III и сделать его ещё лучше.

Ещё одна область потенциального американо-российского сотрудничества — это борьба с терроризмом. И Россия, и США стали жертвами нападения со стороны агрессивных экстремистов. В ближайшее время американские чиновники, по всей видимости, будут взаимодействовать со своими российскими коллегами по этому поводу.

«Со времён Рейгана ни один президент не демонстрировал такой решимости по отношению к Москве. Как и Рейган, в отношениях с Россией президент Трамп ищет другой путь — путь, в рамках которого РФ воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнёром для США и Европы. В таком мире санкции против РФ стали бы ненужными, а торговля между нашими странами процветала бы. От таких отношений и русские, и американцы, и весь мир только бы выиграли», — подытожил Роберт О’Брайен.