Лукашенко заявил о еще одном «переброшенном на юг Белоруссии» отряде иностранцев

04.08.2020, 13:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, сообщил о еще одном отряде иностранцев, «переброшенном на юг республики» для дестабилизации ситуации в стране.

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг (Белоруссии). Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим», – сообщил белорусский президент, передает ТАСС.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

По словам Лукашенко, задержанные в Белоруссии граждане России «рассказали все».

При этом госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил о «формировании» в РФ еще двух группировок, которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

В то же время писатель и политик Захар Прилепин заявил, что разыскиваемые белорусскими властями около 170 якобы бойцов иностранной частной военной компании уже покинули республику и находятся в третьей стране.



