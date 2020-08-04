Эксперт объяснила причины бегства Хуана Карлоса I из Испании

04.08.2020, 13:16, Новости дня

«Прежний король Испании скомпрометировал себя, но для многонациональной страны сохранение монархии предпочтительнее превращения в республику», – сказала газете ВЗГЛЯД испанист Екатерина Черкасова, комментируя решение Хуана Карлоса I покинуть страну на фоне антимонархических протестов.

«Хуана Карлоса I преследуют скандалы еще со времен его правления. Они связаны с типичными мужскими слабостями – женщинами и коррупцией», – сказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по Испании Екатерина Черкасова.

Отречение Хуана Карлоса I в 2014 году было связано со скандалом, когда в разгар экономического кризиса он поехал в Ботсвану на охоту, хотя ранее монарх позиционировал себя в роли защитника животных. «Король потратил на поездку более 50 тысяч евро, что вызвало огромный общественный резонанс и привело к его отречению», – добавила собеседница.

«Позже швейцарская прокуратура узнала об откатах, полученных при заключении сделки с испанскими компаниями по строительству дороги между Меккой и Мединой. Часть этих средств поступила на счет любовницы Хуана Карлоса I в Швейцарии, а затем и на его счет. Далее было возбуждено уголовное дело, которое оживило дискуссию о сохранении монархии или установлении республиканской формы правления», – отметила Черкасова.

По ее словам, это сильно пошатнуло позиции нынешнего короля Филиппа VI. В итоге Филипп и Хуан Карлос пришли к соглашению о том, что прежний монарх покинет Испанию и тем самым перестанет компрометировать королевскую семью.

«Все, что Хуан Карлос совершил до отречения – неподсудно ни при каких обстоятельствах. Он обладал иммунитетом. Все, что совершенно после – другое дело, но будет ли это дело доведено до приговора – сложно сказать», – продолжила эксперт.

«В Испании очень сильна республиканская традиция, при этом общество примерно поровну разделено на «правых» и республиканцев. Премьер-министр Испании Педро Санчес и правящая Социалистическая партия по своей идеологии являются приверженцами республики. Но при смене власти в пользу «правых» все может измениться», – отметила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

«При этом заслуги Хуан Карлоса сложно приуменьшить. Он сыграл решающую роль как при переходе страны от диктатуры к демократии, так и при подавлении государственного переворота в 1981 году. Но для испанцев это в прошлом, потому дискуссия о судьбе монархии будет продолжена», – предположила Черкасова.

«В то же время нынешний король Филипп VI и его семья ведут себя очень скромно. Их образ жизни является примером: венценосным особам чужда роскошь, они много общаются с людьми, ездят по стране, занимаются благотворительностью. Благодаря этому шансы на сохранение монархии в Испании сохраняются. И, на мой взгляд, для многонациональной страны – это лучший вариант», – заключила Черкасова.

Накануне Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию. 82-летний монарх являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.

В свою очередь вице-премьер Испании Пабло Иглесиас раскритиковал решение Хуана Карлоса I покинуть территорию королевства.

«Бегство за рубеж Хуана Карлоса Бурбона является недостойной линией поведения экс-главы государства. Из уважения к подданным и испанской демократии Хуан Карлос I должен ответить за свои действия в Испании и перед своим народом», – сказал он.

Напомним, 26 июля в Мадриде состоялась акция протеста против монархической формы правления в Испании. Протесты прошли на фоне появления в СМИ сообщений о расследованиях против Хуана Карлоса I.

СМИ утверждают, что Хуан Карлос I получил деньги от окружения саудовского короля за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги между Меккой и Мединой.