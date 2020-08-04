 

Рябков оценил разногласия по космосу между Россией и США

04.08.2020, 13:08, Новости дня

Между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Разногласия по данной теме сохраняются, они существенные. Но мы даем американцам разъяснения по различным аспектам нашего предложения», – цитирует ТАСС дипломата. 

Рябков отметил, что «лучше договариваться, чем идти по пути неконтролируемого наращивания военных потенциалов». 

Ранее представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, в рамках которых рабочая группа обсудила существующие и будущие угрозы в области космической безопасности. 

Напомним, в июне Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» якобы в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Более того, РФ обвинила в милитаризации космоса США.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

19.07 / ВСУ начали выводить с передовой иностранных наемников из Донбасса

15.07 / Госдума приняла во втором чтении проект закона о возможности многодневного голосования

14.07 / Евросоюз выдвинул Турции список своих претензий

28.07 / Дуглас Макгрегор номинирован на должность посла США в Германии

25.07 / Поиски трехлетнего сына арестованного гражданского журналиста Сулейманова продолжаются. Родственники не исключают вероятности похищения

30.06 / Форум урбанистики “Территория будущего” открывается в Уфе

29.07 / «Комитет «Нация и Свобода» признан в РФ экстремистской организацией

26.07 / С Говерлы эвакуировали туристов с детьми – ГСЧС

20.07 / В чешском Центре безопасности опровергли связь с Сафроновым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска