 

В США упали три воздушных шара с туристами

04.08.2020, 12:50, Новости дня

В понедельник, 3 августа, в Вайоминге (США) упали три воздушных шара, на которых находилось в общей сложности 36 человек. Об этом сообщил начальник пожарной охраны Джексон Хоул Брэди Хансен, отмечает CNN.

Хансен сказал, что в 8 утра по местному времени властям поступил звонок о том, что возле предгорья курортного сообщества Teton Village, расположенного примерно в 12 милях к северо-западу от Джексона, упали три обзорных воздушных шара.

По словам Хансена, из 36 человек на воздушных шарах 11 были доставлены в местные больницы, а один – в травматологический центр.

Причиной падения, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого пилоты не справились с управлением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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