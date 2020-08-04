В Харькове во время получения взятки задержали директора департамента ОГА
04.08.2020, 12:50, Новости дня
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины во время получения взятки задержали директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации. Об этом 4 августа в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным ведомства, чиновник требовал от частного предпринимателя 13,2 млн грн, в обмен на которые обещал решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям.
“Стоимость своих “услуг” чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности”, – уточнили в НАБУ.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
3 серпня 2020 ввечері #НАБУ та #САП викрили директора одного з департаментів Харківської ОДА на отриманні 1,32 млн грн…
Posted by НАБУ on Teisipäev, 4. august 2020
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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