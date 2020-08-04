Раскрыты новые возможности космического корабля «Орел»

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04.08.2020, 12:48, Новости дня

Новый российский космический корабль «Орел» в составе межпланетного комплекса сможет летать не только к Луне, но и к Марсу, сообщил главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

«Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако, полет может быть осуществлен в составе астероидного (межпланетного) комплекса, как и полет к Марсу», – сказал Хамиц в интервью журналу «Русский космос».

При этом одной из основных задач корабля «Орел» является обеспечение пилотируемых полетов к Луне, добавил конструктор. 

«Кроме того, техническое задание предусматривает транспортировку экипажей на борт Международной космической станции», – сказал Хамиц. 

Ранее сообщалось, что космический корабль «Орел» в случае нештатной ситуации при запуске сможет приводниться в океане. 

Напомним, новый российский космический корабль «Орел» решили оборудовать улучшенной системой посадки, которая позволит ему приземляться на шасси.

Первый полет «Орла», по предварительной информации, состоится в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.





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