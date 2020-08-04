Компания Hengchi представила шесть электрокаров
04.08.2020, 12:35, Новости дня
Китайская компания Hengchi официально продемонстрировала одновременно шесть электрических автомобилей.
В частности, речь идет о трех паркетниках, минивэне и двух седанах. Предложенные экземпляры сходятся по названию за исключением порядковой нумерации Hengchi 1, Hengchi 2 и так далее. Пока разработчики умышленно скрывают подробности о моделях, однако известно, что Hengchi 1 является седаном, выполненным в спортивном стиле.
Что касается электрокара Hengchi 3, то модель имеет вид кроссовера. Минивэн Hengchi 4 также имеет привлекательный вид. Уже в ближайшее время станут известны остальные характеристики по всем моделям электрической марки.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет