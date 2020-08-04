Внедорожник на базе Honda Z600 продается на вторичном рынке

04.08.2020, 12:35, Новости дня

На интернет-площадку eBay поступило объявление о продаже уникальной модели на базе Honda Z600 1972 года выпуска.

В свою очередь, полноразмерный внедорожник получил крупные 33-дюймовые колесные диски. Приобрести указанный экземпляр можно по цене от 17,5 тысячи долларов. Также о модели Honda Z600 известно, что автомобиль получил 1,3-литровый бензиновый двигатель. Внедорожник приводится в движение механической трансмиссией. Достоинством бигфута на без Honda Z600 является сохранение системы полного привода.

Для большего удобства в эксплуатации применили усиленные бамперы, светодиодную головную оптику и кенгурятник в передней части кузова. Выпуск уникального транспортного средства состоялся три года назад, и за этот период автомобиль преодолел около 300 километров.