Опубликованы рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

04.08.2020, 12:35, Новости дня

Отечественный внедорожник УАЗ «Хантер» длительное время не обновлялся, однако художники продемонстрировали рендеры, раскрывающие вероятный дизайн новинки.

В свою очередь, модель получила прежнюю округлую головную оптику, а также стильные боковые двери. На колесных арках предусмотрены пластиковые обвесы, предусматривающие защиты при езде по бездорожью. Технические характеристики внедорожника УАЗ «Хантер» пока не названы, однако ожидать серьезных изменений здесь не придется.

Кроме того, в актуальном исполнении модель получила 2,7-литровый бензиновый мотор, который выдает 135 л.с. мощности. Внедорожник оснащается полным приводом и механической трансмиссией. Минимальная цена автомобиля составляет от 785 тысяч рублей в России.