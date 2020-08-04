 

Опубликованы рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

04.08.2020, 12:35, Новости дня

Отечественный внедорожник УАЗ «Хантер» длительное время не обновлялся, однако художники продемонстрировали рендеры, раскрывающие вероятный дизайн новинки.

В свою очередь, модель получила прежнюю округлую головную оптику, а также стильные боковые двери. На колесных арках предусмотрены пластиковые обвесы, предусматривающие защиты при езде по бездорожью. Технические характеристики внедорожника УАЗ «Хантер» пока не названы, однако ожидать серьезных изменений здесь не придется.

Кроме того, в актуальном исполнении модель получила 2,7-литровый бензиновый мотор, который выдает 135 л.с. мощности. Внедорожник оснащается полным приводом и механической трансмиссией. Минимальная цена автомобиля составляет от 785 тысяч рублей в России.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии

13.07 / Российские оккупанты убили медика, который эвакуировал тело убитого украинского военного – штаб ООС

27.07 / США поставили военную технику Косово

14.07 / Стали известны подробности убийства бизнесмена из дела Фургала

16.07 / Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ, затем сообщение удалили

15.07 / Убийство военного медика на Донбассе имеет все признаки военного преступления – Шмыгаль

09.07 / Шеф Пентагона не получал донесений разведки о якобы «плате» боевикам от России

30.07 / В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

31.07 / Среди пассажиров попавшего в ДТП на трассе «Таврида» микроавтобуса был украинец

25.06 / В Москве рассказали о ходе голосования по поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска