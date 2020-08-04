 

В озере Титикака ученые нашли место подводного жертвоприношения древних инков

04.08.2020, 12:30, Разное

В Южной Америке на дне озера Титикака американские и бельгийские исследователи обнаружили подводное место жертвоприношения древних инков. Недалеко от острова была найдена каменная шкатулка с ламой, материалом для которой послужила раковина спондилюса, и предмет в форме цилиндра, изготовленный из золотой фольги.
Сотрудники Пенсильванского и Брюссельского университетов отметили, что они предполагали о существовании в прошлом ритуальной деятельности инков в данном регионе, но никаких артефактов до этого момента они не находили. По словам Хосе Каприлеса, о вероятном нахождении затопленного места жертвоприношения они узнали из хроник 16-го и 17-го веков.

Каменная шкатулка за то время пока находилась в воде, была размыта с одной стороны. Из-за отсутствия герметичности внутрь попал ил и другие организмы. Ученые отметили, что наибольшую ценность для них представляет лама из раковины спондилюса. Эту устричную раковину инки могли добывать из теплых прибрежных вод океана у берегов Эквадора. А сам остров, по версии специалистов, имел ритуальный и церемониальный характер, где происходили регулярные встречи инков из разных племен.





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