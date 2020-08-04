Лукашенко заявил о потере 600 млн долларов из-за «нефтяных разборок» с Россией

04.08.2020, 12:16, Новости дня

Из-за «нефтяных разборок» с Россией Белоруссия недополучила 1,5 млрд белорусских рублей (600 млн долларов), сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в послании в преддверии выборов.

«Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей», – сообщил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Белоруссия планирует к 2025 году организовать новую инфраструктуру поставок нефти и газа, а также агрессивно осваивать новые экспортные рынки.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ навсегда останется союзником Белоруссии, хотя сменила братские отношения на партнерство.

В июле премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали в Москве три документа в сфере энергетики, включая экспорт нефти в Белоруссию.

Перед этим пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял, что в июле Минск намерен закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти, почти все они будут поставлены трубопроводным транспортом.

В первой половине июня на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой. Также Белоруссия в этом году закупила норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы. В апреле Минск договорился о прокачке нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

В Москве заявили, что закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики.