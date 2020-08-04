 

Фаучи считает, что школы и колледжи в США могут открыться

04.08.2020, 12:15, Новости дня

Американские школы и колледжи могут открыться, но официальные лица должны проявлять осторожность и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности, заявил доктор Энтони Фаучи.

В отношении школ нужно исходить из того, что они должны открыться, сказал Фаучи – директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

«Если все сделать правильно, то это не будет представлять опасность, но, опять же, нужно проявлять осторожность, когда люди будут приходить с улицы, – сказал он. – Но, думаю, если они будут придерживаться рекомендаций, которые составляются для возвращения людей, все должно быть в порядке».

При этом Фаучи добавил, что «главным фактором всегда должны быть безопасность, здоровье и благополучие детей и учителей, а также вторичные последствия в виде распространения вируса среди родителей и других членов семьи».





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