Бывший король Испании Хуан Карлос покидает страну из-за финансового скандала

04.08.2020, 12:10, Разное

Бывший испанский король Хуан Карлос I написал письмо действующему монарху, своему сыну Филиппу VI, где выразил желание покинуть страну:

Руководимый стремлением сослужить как можно лучшую службу гражданам Испании и ее институтам, а также тебе как королю, я сообщаю о своем вдумчивом решении переехать за пределы Испании. Оно принято с глубоким чувством, но с огромным спокойствием. Я был королем Испании в течение почти сорока лет и всегда хотел лучшего для людей, для страны и для короны. С моей верностью и любовью, навсегда, твой отец.

Хуан Карлос с семьейГазета El Mundo сообщила, что Хуан Карлос уже покинул страну, поскольку король Филипп одобрил это решение. Отъезд происходит на фоне антикоррупционного скандала с его участием. Этой весной прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении 65 миллионов евро (по другим данным – 100 миллионов), которые Хуан Карлос перевел своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. По мнению прокуратуры Испании, экс-король мог получить их от ныне покойного короля Абдаллы и приватизировать во время строительства железной дороги в Саудовской Аравии. В центре внимания расследования оказались зарубежные счета, которые якобы контролируются Хуаном Карлосом I и оформлены на подставных лиц. На них, по мнению прокуратур двух стран, могли аккумулироваться коррупционные средства.