Торт в виде яхты и посиделки у костра: Хайди Клум и Том Каулитц отметили первую свадебную годовщину

04.08.2020, 12:10, Разное

3 августа 2019-го немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц сыграли свадьбу на итальянском острове Капри, где также провели и медовый месяц. Год спустя конфетно-букетный период в отношениях пары продолжается, и годовщина стала лишним поводом порадовать друг друга и провести время в приятной атмосфере. Днем Хайди и Том отдыхали у бассейна в компании букетов и торта в виде белоснежной яхты под названием Cristina O. Именно на такой яхте проходило торжество пары год назад.

Том, я влюбляюсь в тебя ежедневно. Сегодня мы празднуем день нашей ЛЮБВИ. День нашей свадьбы, без сомнений, был одним из самых прекрасных в нашей жизни. Люблю тебя,

– подписала Хайди свадебное фото с Томом, а в Instagram-историях поделилась деталями праздника, который пара решили провести исключительно в семейном кругу. На территории их дома, откуда открывается завораживающий вид на Лос-Анджелес, Хайди и Том установили шатер, украсив его вход цветами, а внутри выложив подушками. Как только солнце зашло за горизонт и город вдали замерцал огнями, пара развела костер рядом с шатром и вместе с детьми жарила маршмелоу.

Напомним, супермодель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц отпраздновали свадьбу на роскошной яхте Аристотеля Онассиса, пришвартованной вблизи итальянского острова Капри. На палубе Cristina O., аренда которой составила 521 000 фунтов стерлингов в неделю и на которой когда-то играли свою свадьбу Грейс Келли и князь Ренье, брачующимся составили компанию дети Хайди – 15-летняя Элен, 14-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу, брат Тома Билл Каулитц и друзья.

В день “икс” – 3 августа – среди белых цветов, которыми была украшена палуба, Хайди появилась в бесподобном платье цвета слоновой кости, сшитом для нее дизайнером Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Тяжелая парча, объемный спущенный рукав и подол, расшитый цветами с вплетениями золотых и серебряных нитей, – образ невесты дополнили вуаль в развивающихся на ветру волосах, золотые браслеты и… отсутствие обуви. На следующий день молодожены заботливо устроили “похмельный завтрак” для гостей. А после церемонии решили задержаться на своем love boat еще на несколько дней, активно делясь с поклонниками видео и фото первых дней в качестве мужа и жены.