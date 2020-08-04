 

Проигнорировавшие Елену Кондулайнен друзья могли довести ее до инсульта

04.08.2020, 12:09, Разное

Одной из причин того, что российскую актрису Елену Кондулайнен поразил инсульт, мог стать неудавшийся творческий вечер. На мероприятие артистка приглашала множество людей, но почти все они его проигнорировали.
Недавно Елену Кондулайнен госпитализировали с критическим инсультом. Прямо из столичного кафе, где актриса вместе с коллегами по театру «Луна» праздновала новую роль в спектакле, ее отвезли в реанимацию. Теперь она борется за жизнь, но даже в случае улучшения состояния медики дают неутешительные прогнозы.

Однако здоровье Елены Кондулайнен могло пошатнуться несколько лет назад. Актриса решила организовать творческий вечер, она пригласила много друзей и коллег, но пришел к ней только Проханов. Данный инцидент расстроил актрису до глубины души. Вспоминать она его могла до самого последнего момента.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В Минтруде назвали причину отказа от выплат на детей 16 и 17 лет

06.07 / Эксперты назвали самые загадочные места на планете

29.06 / Введут ли в России осенью новый карантин из-за коронавируса

20.07 / Доктор сообщил, как часто людям необходимо проверяться на онкологические заболевания

02.08 / Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие звезды на премьере фильма “Хэппи-Энд”

06.07 / Мнение: Речь Штурманов

16.07 / Неучтенные случаи COVID-19 могут стать причиной второй волны пандемии

10.07 / В Минобороны РФ отдают приоритет использованию в Арктике беспилотной автомобильной техники

09.07 / ВОЗ не телега? – Басня

25.07 / Ученые завершили проверку наземной системы для римского космического телескопа NASA

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска