Проигнорировавшие Елену Кондулайнен друзья могли довести ее до инсульта

04.08.2020, 12:09, Разное

Одной из причин того, что российскую актрису Елену Кондулайнен поразил инсульт, мог стать неудавшийся творческий вечер. На мероприятие артистка приглашала множество людей, но почти все они его проигнорировали.

Недавно Елену Кондулайнен госпитализировали с критическим инсультом. Прямо из столичного кафе, где актриса вместе с коллегами по театру «Луна» праздновала новую роль в спектакле, ее отвезли в реанимацию. Теперь она борется за жизнь, но даже в случае улучшения состояния медики дают неутешительные прогнозы.

Однако здоровье Елены Кондулайнен могло пошатнуться несколько лет назад. Актриса решила организовать творческий вечер, она пригласила много друзей и коллег, но пришел к ней только Проханов. Данный инцидент расстроил актрису до глубины души. Вспоминать она его могла до самого последнего момента.