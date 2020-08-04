 

Москва пообещала не допустить исключительно западного лидерства в ОБСЕ

04.08.2020, 12:08, Новости дня

Россия не допустит возвращения ситуации, когда все исполнительные должности в ОБСЕ находятся в руках только представителей Запада, сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич пообещал «активно добиваться» со стороны СНГ «справедливого географического распределения этих постов», передает ТАСС.

Он напомнил, что «в 2017 году на неформальном заседании министров в Мауэрбахе при австрийском председательстве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершенно четко дал понять, что такой ситуации, когда во главе всех институтов ОБСЕ стоят представители Запада, такой ситуации РФ больше не допустит».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Анджей Дуда победил на выборах президента Польши

13.07 / В США произошел пожар на десантном корабле, есть пострадавшие

04.08 / Лукашенко пообещал Белоруссии новых друзей

01.07 / Голосование на фоне протестов 

25.06 / Подобрать подходящую диету поможет анализ мочи

10.07 / Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

26.07 / На теле найденного мертвым трехлетнего Мусы Сулейманова нет признаков насилия – Следком

27.06 / В результате взрыва на Донбассе ранение получил сапер из состава ООС

24.07 / Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия

12.07 / Германии и Франции следует больше давить на Кремль в вопросе Украины – американский генерал в отставке Ходжес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска