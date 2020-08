Гибралтар наш — Мадрид развернул в США «тайную кампанию» по убеждению конгрессменов

Испанские дипломаты несколько лет кряду вели «тайную кампанию» по продвижению интересов Мадрида в американском конгрессе, пытаясь заставить Вашингтон поддержать притязания Испании на британский Гибралтар, пишет The Daily Telegraph. Как стало известно изданию, несколько американских конгрессменов, высказавшихся в поддержку британского суверенитета над этой территорией, испытали на себе крайне жёсткую реакцию со стороны испанцев, которые критиковали их, — и пытались переубедить.



Испания развернула «тайную лоббистскую кампанию» в отношении ряда американских конгрессменов, попытавшись убедить их поддержать инициативу Мадрида по лишению Великобритании суверенитета над Гибралтаром, пишет британская The Daily Telegraph со ссылкой на ряд членов палаты представителей США. Как стало известно изданию, подписав резолюцию о поддержке статуса Гибралтара как заморской территории Великобритании, либо совершив туда визит, американские конгрессмены сталкивались с крайне агрессивной реакцией со стороны Испании — испанские дипломаты буквально засыпали их звонками, письмами и просьбами об аудиенции, призывая их передумать и выступить в поддержку инициативы испанских властей по введению в Гибралтаре совместной администрации.

Как пишет DT, о призывах по поводу Гибралтара рассказали семеро конгрессменов, шесть из которых — Джордж Холдинг и Дэвид Раузер из Северной Каролины, Кен Кэлверт и Пол Кук из Калифорнии, Джерри Коннолли из Вирджинии и Джим Сенсенбреннер из Висконсина — по-прежнему являются членами палаты представителей, а ещё один — Родни Фрелингюйсен из Нью-Джерси — ушёл в отставку в прошлом году. Все они, за исключением Коннолли, представляют Республиканскую партию.



По данным The Daily Telegraph, одним из первых с испанцами столкнулся конгрессмен Джордж Холдинг, который в 2014 году предложил резолюцию о том, что палата представителей США «признаёт Гибралтар заморской территорией Соединённого Королевства», и с тех пор в каждом новом составе конгресса выдвигал аналогичный документ. Как поведал корреспонденту издания Холдинг, в том же 2014-м, а позднее и в 2015-м он получил от испанского дипломата Рамона Хиль-Казареса, занимавшего в ту пору пост посла Испании в США, письма, в которых оспаривались положения предложенной им резолюции. В частности, в письме от 2015 года дипломат выражал по поводу резолюции «глубокое сожаление» и утверждал, что Гибралтар является «колонией», не имеющей «права на самоопределение», цитирует послание корреспондент The Daily Telegraph. В письме также отмечалось, что Испания, Великобритания и Америка «сражаются бок о бок, защищая свободу в таких регионах, как Афганистан, а также в рамках международной коалиции против ИГ»*. Почему испанский чиновник решил, что поддержка Испанией американских военных операций на Ближнем Востоке имеет какое-то отношение к вопросу Гибралтара, в послании не пояснялось, отмечает журналист DT.



По словам господина Холдинга, Хиль-Казарес однажды лично навестил его в его приёмной и пытался в «крайне непреклонной и крайне агрессивной» манере склонить его к своей позиции по Гибралтару. Кроме того, как рассказал Холдинг, позднее он пересёкся на одном светском мероприятии и с нынешним послом Мадрида в США Сантьяго Кабанасом, который также попытался привлечь конгрессмена на сторону Испании — хоть и в несколько менее вызывающем тоне. «Они не хотят, чтобы Гибралтар получал какую-либо поддержку или даже признание со стороны США, поскольку это помешает попыткам Испании его себе вернуть, особенно на фоне нынешних переговоров о брексите, — отметил Холдинг в интервью DT. — Мне показалось, что они, рассказывая неправду про Гибралтар, вышли за рамки».



Об аналогичном опыте общения с испанцами The Daily Telegraph сообщил и Джерри Коннолли. Тот подписал резолюцию в поддержку британского суверенитета над Гибралтаром — и получил в ответ от посла Испании три письма, по одному в 2014-м, 2015-м и 2016 году. В последнем послании, отправленном в октябре 2016-го спустя всего четыре месяца после того, как состоялся референдум о брексите, испанский посол подчёркивал, что Гибралтар, в отличие от Соединённого Королевства, проголосовал против выхода из состава ЕС , и предлагал в связи с этим план действий, предполагавший потерю Лондоном единоличного контроля над территорией, говорится в материале DT. «В свете чрезвычайно негативных последствий, которые создаст для самого Гибралтара и его экономической модели — а также для соседних регионов Испании, — брексит, Испания выдвинула Соединённому Королевству предложение, — писал Хиль-Казарес, который тогда ещё занимал пост посла. — Мы предлагаем начать переговоры с целью согласовать режим совместного суверенитета, который бы позволил Гибралтару остаться в ЕС. Мы считаем, что это будет крайне выгодным решением для всех сторон».



По данным DT, в том же письме Хиль-Казарес также заявлял, что совместный суверенитет позволил бы Гибралтару сохранить свои институты самоуправления и собственный налоговый режим; между тем, выдвигал ли Мадрид Лондону какие-то официальные предложения в этом направлении, неизвестно. Как бы то ни было, Коннолли заявил в интервью газете, что всё равно поддерживает позицию Великобритании: «В Гибралтаре живут люди, и эти люди хотят сохранить свой статус в составе Великобритании. А входить в состав Испании они не хотят».



Конгрессмен Дэвид Раузер в интервью DT поведал, что после того, как он в июле 2017 года подписал очередную резолюцию Холдинга, в его приёмную поступил звонок из испанского посольства, в котором ему «в воинственном и очень, очень напористом» тоне «устроили разнос» за такой шаг. Позже конгрессмен уже лично принял звонок от испанского посла. «Пообщались мы с ним задушевно, но было ясно, что он хотел выразить в связи с тем, что я поддержал сохранение Гибралтаром статуса в составе Великобритании, раздражение и сильную тревогу», — пояснил Раузер. Как признался политик, конфликт из-за Гибралтара стал для него «одним из самых жёстких, если не самым жёстким», взаимодействием с иностранными дипломатами за все пять лет в палате представителей.

Раздражение испанцы выражали и по поводу официальных визитов американских чиновников в Гибралтар, говорится в статье The Daily Telegraph. О негативной реакции Мадрида изданию сообщили конгрессмены Кэлверт, Кук, Сенсенбреннер и Фрелингюйсен. Так, по словам господина Кэлверта, с ним пытались связаться после поездки в Гибралтар в июле 2017 года. «Испанцы просто свихнулись, они хотели со мной встретиться и убедить меня изменить точку зрения», — заявил Кэлверт, отметив, что просьбу испанского посла о встрече он отклонил. В свою очередь, господин Сенсенбреннер рассказал, что испанская сторона после его визита в регион в августе 2017-го опубликовала пресс-релиз, в котором раскритиковала эту инициативу. Посетивший Гибралтар в 2019 году Кук в беседе с журналистом DT не смог вспомнить, как конкретно испанцы выразили ему своё недовольство этим визитом, однако подчеркнул, что ему чётко и «агрессивно» дали понять, что Мадрид «недоволен». А в случае с Фрелингюйсеном испанские дипломаты и вовсе поторопились: в июле 2017 года они позвонили в его приёмную, чтобы выступить против визита, — а чиновник на тот момент ещё даже не покинул США. Как признался Фрелингюйсен, это обстоятельство его изрядно удивило, поскольку информация о визите ещё не была опубликована и о его планах знали лишь несколько чиновников Госдепа и Пентагона.

Как напоминает читателям корреспондент The Daily Telegraph, Гибралтар — территория площадью около 6 кв.км на юге Пиренейского полуострова — вот уже три века выступает для Испании и Великобритании яблоком раздора. Гибралтар отошёл к Соединённому Королевству в 1713 году по условиям Утрехтского мирного договора, однако Испания долгое время настаивала на том, что территория принадлежит ей. В последние годы испанские власти сменили тактику — теперь в Мадриде добиваются совместного суверенитета над территорией. Впрочем, в 2002 году жители Гибралтара подавляющим большинством отвергли эту идею в рамках референдума. В связи со своим расположением рядом с побережьем Африки Гибралтар считается «стратегически важной» территорией, что отчасти объясняет «исторически сложившийся интерес» Вашингтона к нему, пишет автор статьи.



