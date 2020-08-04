 

Мнение: “Проект длинною 12 лет”

04.08.2020, 11:54, Разное

Большое интервью Алексея Чалого (который ныне редко дает интервью) о недавно завершившейся реконструкции Матросского бульвара (и о том, какую роль в этом проекте сыграли Куницын и Овсянников) и о перспективах развития Севастополя.

Ближайшие губернаторские выборы Чалый как обычно пропускает, хотя он по сути единственный, кто мог бы всерьез составить конкуренцию Развожаеву. Как сказал в конце сам Чалый, у него есть желание отойти в сторону и посмотреть, как справятся другие, более молодые деятели.

Источник: Colonel Cassad





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