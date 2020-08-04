Телеведущий Александр Гордон тайно развелся с Нозанин Абдулвасиевой

04.08.2020, 11:53, Разное

В СМИ появилась информация о том, что телеведущий Александр Гордон тайно развелся с молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой. Пара, прожившая в браке шесть лет, воспитывает двоих сыновей Федора и Александра.

На 20-летней студентке Александр Гордон женился в 2014 году. Телеведущий, который был старше своей возлюбленной на 30 лет, уверял, что этот брак будет у него последним. В начале лета Нозанин Абдулвасиева подала на развод с супругом, а в день ее 26-летия суд официально расторг этот союз. Стало известно, что звезда Первого канала и его экс-жена не имели претензий друг к другу, а вопросы по поводу раздела имущества и алиментов были решены в досудебном порядке.

Во время карантина из-за пандемии коронавируса Нозанин Абдулвасиева призналась в своем микроблоге Instagram, что устала от такого длительного общения со своими сыновьями. Поэтому в прессе появились предположения по поводу того, что отношения супругов не прошли испытания самоизоляцией. По поводу большой разницы в возрасте Александр Гордон и его жена всегда говорили, что для них она не имеет никакого значения. Единственное, что всегда смущало Нозанин Абдулвасиеву это дискриминация по поводу ее национальности. По словам молодой матери, за шесть лет брака с телеведущим они переезжали четыре раза на различные съемные квартиры. Каждый раз, когда она общалась с риэлторами, ей приходилось объясняться, почему у нее такое имя и что есть гражданство РФ. Экс-супруга Александра Гордона призналась, что это было очень унизительно.