 

Модель с заболеванием кожи Винни Харлоу снялась в трусах во время отпуска

04.08.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram канадская модель Винни Харлоу показала кадры фотосессии, в которой она приняла участие во время отпуска. Знаменитость с редким заболеванием кожи, вызванным нарушением пигментации, снялась на фоне кактусов в трусах из денима.
Винни Харлоу показала серию снимков, на которых она запечатлена как в полный рост, так и сидящей на лавочке. 25-летняя супермодель позировала без бюстгальтера, а ее грудь прикрывал жилет бренда GCDS. Образ звезда дополнила массивными серьгами, подвеской и желтыми ботфортами на каблуке. В посте Винни Харлоу написала, что отпуск и мода являются ее любимым сочетанием. Публикация модели с заболеванием витилиго набрала более 140 тысяч лайков. Фолловеры восхитились нарядом из денима, который демонстрировала модель. Многие отметили длинные стройные ноги модели и написали, что она – идеальна.

В начале лета Винни Харлоу снялась на пляже в сером белье американской марки Tommy Hilfiger. Супермодель позировала в панамке из 90-х годов прошлого века.





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