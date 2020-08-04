Напавший с топором на саратовскую школу подросток получил реальный срок

04.08.2020, 11:53, Новости дня

Подростка, ударившего топором школьницу в городе Вольск Саратовской области и бросившего две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в школе, приговорили к семи годам лишения свободы, сообщило областное управление СК.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 15-летнего жителя города Вольска… Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе Вольский районного суда уточнили, что подросток признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений».

Заявленный потерпевшей стороной иск в размере свыше 1 млн рублей суд также удовлетворил. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в мае 2019 года в поселке Большевик города Вольск подросток принес в школу топор и нанес удар одной из учениц.

По данным СУ СК, школьник также забросил в класс, где были его одноклассники и преподаватель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, еще одну такую же он бросил в коридоре учреждения, но возгорания не произошло.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что приводит к подобным сценариям в российских школах.