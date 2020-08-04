Додон прибыл в Москву

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04.08.2020, 11:53, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Москву, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество.

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», – написал президент в Facebook.

Додон уточнил, что планирует провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта молдавских товаров на российский рынок, возобновления переговоров с Москвой о получении кредита в 200 млн евро, возможностей поддержки молдавской диаспоры в России.

Между тем пресс-служба Кремля сообщила ТАСС, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречу с Додоном.

Напомним, РФ согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики. Деньги предоставлялись «на цели бюджетной поддержки» на 10 лет под 2% годовых.

Однако Конституционный суд Молдавии по запросу представителей проевропейской оппозиции признал кредитное соглашение не соответствующим основному закону страны. Оппозиция также обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, и подвергла критике ряд положений кредитного соглашения.

Додон считает, что за блокированием кредита стояло желание спровоцировать кризис с целью смены власти. 





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