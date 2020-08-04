 

Sony намерена возобновить выпуск компактных флагманских смартфонов

04.08.2020, 11:53, Разное

Компания Sony намерена изменить маркетинговую концепцию своего мобильного подразделения. Уже в следующем году японский IT-гигант возобновит производство компактных моделей флагманских смартфонов.
Необходимость изменения подхода к бизнесу вызвана, предполагают эксперты индустрии мобильных технологий, борьбой за рынок. Для того, чтобы вернуть себе высокое положение в рейтинге смартфонов, японская корпорация вернется к старой концепции.

По сообщениям инсайдерских источников, Sony выпустит сразу три флагманских линейки «умных телефонов», обычной, Premium-версии, и моделей Compact. На данный момент большинство производителей следует тренду огромных экранов, поэтому решение руководства Sony выделит ее аппараты на фоне конкурентов. Есть основания полагать, что оснащенность новинок будет на самом высоком уровне.

Два года назад корпорация уже выводила на рынок телефон небольших габаритов, в том числе и 5-дюймовый. Технические характеристики, стоимость, а также другие подробности новой линейки смартфонов японской компании пока не известны.





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