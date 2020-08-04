 

В Киеве коронавирусом заразились 92-летняя женщина и годовалый мальчик

04.08.2020, 11:40, Новости дня

В Киеве за сутки подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, три человека умерли, 50 выздоровели. Об этом в Facebook 4 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели коронавирусной болезнью COVID-19 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, шесть девочек в возрасте от девяти до 13 лет, 46 мужчин в возрасте  от 19 до 80 лет и три мальчика от года до 15 лет.

Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали в Дарницком (21), Днепровском (18), Печерском и Святошинском (по 13) районах.

Среди заболевших – четверо медиков, подчеркнул Кличко.

“В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей”, – сообщил он.

С начала эпидемии в Киеве зарегистрировано 8662 случая COVID-19, 138 пациентов умерли, 3044 вылечились.

Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього…

Posted by Кличко – мер on Teisipäev, 4. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 74 219 человек, 1764 пациента скончались, 40 613 выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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