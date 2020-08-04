Мнение: Утечка

04.08.2020, 11:32, Разное

В интернет утекла база данных принимавших участие в электронном голосовании по поправкам в конституцию. Где именно произошла утечка – неизвестно. Возможно, в ЦИК.

В целом количество утечек и баз данных на рынке настолько велико, что одним миллионом фамилий больше-одним меньше – разницы особой нет. Будут чаще звонить с разными предложениями и рассылать спам-рекламу. Нацпроект по цифровой безопасности постигла судьба всех остальных нацпроектов – они ушли в никуда. Пожалуй, это все, что нужно знать и понимать об эффективности нынешнего управления в России.