 

В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

04.08.2020, 11:30, Разное

Компания Apple готовит к выходу новые смартфоны серии iPhone 12. Как стало известно, в силу ряда причин их анонс и выпуск может быть разделен на «два этапа».
Исходя из данных блогеров-инсайдеров, американский IT-гигант может провести официальную презентацию новых iPhone 12 дважды. На каждой из них при этом будет показано по два смартфона. Причиной этому стал мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений.

Если по традиции ежегодные презентации новых устройств Apple проходят в начале осени, то в этом году их перенесут примерно на месяц. Фирменные девайсы с дисплеями в 6,7, 6,1 а также 5,4 дюйма с различными модификациями увидят мир в октябре. Кроме того, аппараты оснастят OLED-экранами и модулями для работы в мобильных сетях 5G.

На данный момент компания готовит печатные платы для первых двух моделей iPhone двенадцатого поколения, еще две вариации плат начнут поставлять в конце августа. По мнению аналитиков рынка, новые модели от Apple займут нишу флагманских дорогостоящих смартфонов. В них производитель установит тройные модули камер и мощные процессоры. Также две модификации с меньшим экраном поступят в продажу по менее высокой цене. Снизить ценник станет возможным благодаря отсутствию в комплектации безпроводных наушников EarPods.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Мнение: Секвестр

15.07 / Россиянам предлагают платить за найденную в магазине просрочку

11.07 / Личное: Louis Vuitton против всех нас?

19.07 / Мнение: О третьем и четвёртом пути заражения новым коронавирусом

17.07 / Виктор Логинов женится на молодой пассии: младше его дочери на 5 лет

14.07 / Это официально: Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

23.07 / Мнение: С каких пор преступники – уважаемые люди?

03.08 / Ученые: Тренировки помогают детям получать хорошие оценки

29.07 / Skoda показала тизер будущего кроссовера Enyaq

30.06 / Как войти в рабочий режим после самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска