В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

04.08.2020, 11:30, Разное

Компания Apple готовит к выходу новые смартфоны серии iPhone 12. Как стало известно, в силу ряда причин их анонс и выпуск может быть разделен на «два этапа».

Исходя из данных блогеров-инсайдеров, американский IT-гигант может провести официальную презентацию новых iPhone 12 дважды. На каждой из них при этом будет показано по два смартфона. Причиной этому стал мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений.

Если по традиции ежегодные презентации новых устройств Apple проходят в начале осени, то в этом году их перенесут примерно на месяц. Фирменные девайсы с дисплеями в 6,7, 6,1 а также 5,4 дюйма с различными модификациями увидят мир в октябре. Кроме того, аппараты оснастят OLED-экранами и модулями для работы в мобильных сетях 5G.

На данный момент компания готовит печатные платы для первых двух моделей iPhone двенадцатого поколения, еще две вариации плат начнут поставлять в конце августа. По мнению аналитиков рынка, новые модели от Apple займут нишу флагманских дорогостоящих смартфонов. В них производитель установит тройные модули камер и мощные процессоры. Также две модификации с меньшим экраном поступят в продажу по менее высокой цене. Снизить ценник станет возможным благодаря отсутствию в комплектации безпроводных наушников EarPods.