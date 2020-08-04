 

В Дании не стали жаловаться на использование якорных судов в прокладке «Северного потока – 2»

04.08.2020, 11:30, Новости дня

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступали жалобы на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) компании Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода «Северный поток – 2».

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», – отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить после 3 августа, по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция.

6 июля датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода. В начале июля способная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды Дании. 





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