Скандал в «Современнике»: Кирилл Сафонов отказывается играть в спектакле с Чулпан Хаматовой

04.08.2020, 11:30, Разное

В театре «Современник» после того, как с громким скандалом ушел артист Сергей Гармаш, назрел очередной конфликт. Согласно слухам, приглашенный актер Кирилл Сафонов отказывается играть с Чулпан Хаматовой в постановке «Двое на качелях».

Как отметил источник, знакомый с ситуацией в «Современнике», ситуация в театре очень напряженная. На время «академотпуска» Чулпан Хаматовой ее место принадлежало Кристине Орбакайте. Однако сейчас дочь Примадонны проживает в США и пока возвращаться в РФ не собирается. Виктор Рыжаков, который является художественным руководителем театра, вынужден будет убрать из репертуара более десяти постановок. Недавно стало известно, что отменили «Шагает солнце по бульварам», посвященную памяти «шестидесятников» основателей театра.

Пару дней назад «Современник» неожиданно покинул актер Сергей Гармаш, который участвовал в пяти постановках. Артист ушел со скандалом, выдвинув обвинения против Виктора Рыжкова. По его словам, художественный руководитель «разваливает театр» и не предпринимает ничего «для созидания».