 

Обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту: главное

04.08.2020, 11:23, Разное

Белорусский депутат Игорь Марзалюк заявил, что главной темой обращения лидера станет укрепление суверенитета и независимости Белоруссии. Александр Лукашенко расскажет, по какому пути будет дальше развиваться республика.

Политик отметил, что выборы главы страны проходят под сильнейшим внешним давлением. В своем обращении действующий президент даст понять гражданам, что Белоруссия “не продается ни за какие коврижки”, передает агентство БелТа.

Материал дополняется.





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