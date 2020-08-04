 

Смартфон Redmi 9 Prime получит Full HD+ дисплей

04.08.2020, 11:20, Новости дня

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход очередной модификации смартфона линейки Redmi 9.

В частности, пользователи уже могут ознакомиться с некоторыми характеристиками нового смартфона Redmi 9 Prime, который обладает качественным дисплеем с разрешением Full HD+. Привлекательной особенностью аппарата значится доступная стоимость, за счет которой увеличится спрос на бюджетный девайс.

Что касается технических данных, новый смартфон имеет увеличенный 6,53-дюймовый дисплей. Также заявлено, что аппарат обладает высокой производительностью, обеспеченной Helio G80 от MediaTek. Достоинством нового смартфона значится также улучшенная емкость аккумулятора на 5020 мАч.





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