 

Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру

04.08.2020, 11:20, Новости дня

В Сети опубликовали технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

Официальная премьера данного устройства состоится 11 августа. Вместе с тем аппарат имеет одновременно две батареи: на 2250 и 4500 мАч, за счет чего аппарат сможет выдать максимальную автономность. Более того, здесь также предусмотрели поддержку быстрой зарядки на 120 Вт. О размерах нового смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus свидетельствует увеличенный экран на 6,67 дюймов с частотой обновления кадров 120 Гц.

Также достоинством нового смартфона указали основную камеру с главным датчиком 100 мегапикселей. Однако ряд источников предполагают, что модель ограничится главным модулем 48 мегапикселей. О производительности свидетельствует мощный процессор Snapdragon 865+ .





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