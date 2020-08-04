Мнение: Об ужасной Москве без таджиков, киргизов, узбеков

04.08.2020, 11:18, Разное

Тут бывший местоблюститель президентского трона, экс-надежда либеральной общественнности и нынешний замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отличился. Полностью в своём духе, нужно заметить. Но волна пошла…

Выступая на рутинном и ни к чему не обязывающем совещании с руководством правоохранительных органов – если кто забыл, в Совбезе экс-премьер «курирует» силовиков, – Дмитрий Медведев неожиданно выступил с инициативой.

Огорошив собравшихся, что во время действия ограничительных мер против #коронавирус­а работы в России лишились примерно 40% мигрантов, и многие из них остались без средств к существованию, он выразил высочайшее беспокойство. «Это, безусловно, создает весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере… По данным МВД, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской области в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России», – отметил Дмитрий Медведев. И тут же предложил выход: на федеральном уровне… усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу.

«Предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, – детализировал свои предложения главный по правопорядку. – Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства».

По данным МВД, в России сейчас порядка 4 млн трудовых мигрантов, в основном из ближнего зарубежья. Согласно опросам, во время некарантина лишились работы и зарплаты трое из четырёх гастарбайтеров. Хотя и временно. Однако даже сейчас, когда большинство ограничений отменены, около половины мигрантов жалуются в анонимных опросах на потерю большинства или всех источников дохода. Может, и лукавят, просто ещё глубже ушли в тень. Во всяком случае, какого-то всем заметного всплеска специфически мигрантской преступности не наблюдается в России. А зафиксированные статистикой случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, о которых заявлял Дмитрий Медведев, включают в том числе и штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте. Тогда как панические сообщения в соцсетях марта-апреля, что безработные гастрабайтеры подкарауливают бабушек у «Пятёрочек», чтобы отнять у них еду, похоже, так и остались городскими легендами.

Так что предложения ужесточить или вовсе перекрыть мигрантам доступ на российский рынок труда продиктованы совсем не заботой о криминогенной ситуации на столичных улицах. Тут другое, с отчётливым коррупционным душком. Как и многое другое, связанное в России с трудовой миграцией.

Но, допустим, поток трудовых мигрантов в Москву оскудеет усилиями государства. Что последует, понять можно вот на каком модельном примере. В последний июльский день у братьев-мусульман приключился славный праздник Курбан-Байрам. По такому случаю часть таксистов-«исламистов» на линию в субботу, 1 августа, не вышли. Итог? Рост цен в «Яндекс-Такси» и других агрегаторов на 30-40% и увеличение времени подачи #авто в 3-4 раза. Не критично, хотя и всё равно неприятно.

Но это всего лишь один день и всего лишь один короткий перерыв. Повторись такое в больших масштабах и на больший срок, последствия оказались бы более серьёзными. Даже если найти на место «таджикского» извозчика из ближнего зарубежья какого-нибудь справного мужика из недальнего региона, платить ему придётся даже не на 30%, а вдвое-втрое больше. С соответствующей трансформацией выросшей зарплаты в повышенные цены.

Скажите честно, какой должна быть справедливая «наценка за национальность»? Насколько больше вы готовы заплатить за то, чтобы парикмахер, массажист, уборщик или таксист был одной с вами национальности или цвета кожи? И если готовность ваша такова, какой вы её заявляете, то оставляете ли вы аналогичную денежную сумму на чай только за славянскую (или, напротив, тюркскую) внешность?