Мнение: Блоги о профдеформации

04.08.2020, 11:14, Разное

Помните, несколько месяцев назад я рассказывала о телеграмм-канале совершенно потрясающей девушки, которая работает в Нью-Йорке и пишет о посетителях свечного бутика?

В старые времена кидали ссылки на реальные сайты-блоги, например, вот блог нашей бывшей соотечественницы, посвященный тому, как она снималась в массовке "Анны Карениной" с Кирой Найтли, с кучей потрясающих особенностей о кинокухне, париках и турнюрах. Помню, зачитывалась.

Если б мой блог был не культурно-образовательным, а именно о жизни журналиста по искусству, то он состоял бы из таких записей подряд (примеры из архива):

Ходила на предаукционную выставку русского искусства. Однако, граждане, Шишкин на стене госмузея, основанного советской властью, и Шишкин за 15 млн. руб., который послезавтра будет висеть на стене пузатого дяди в дорогом костюме, производит совсем разные впечатления — эдакое смещение восприятия, из абстрактного произведения живописи он превращается в нечто материальное и более близкое к тебе, реальному. А теперь представьте зал такого. Понятно, отчего у антикваров совсем другой взгляд на мир/искусство.

…эта проклятая необходимость даже с самого большого перепою помнить, что Милле — это два совершенно разных художника…

Палаты Романовых открылись. Чихнула на Пола Эдварда Куликовского, правнука вел. кн. Ольги Александровны от морганатического брака с Николаем Александровичем Куликовским. И на Ганса-Георга Юрьевского, правнука Александра II сами понимаете от кого. Докладываю: Куликовский безумно похож на Ал.III, только без бороды. Очень милый. Юрьевский на Ал.II. совершенно не похож. Тощий и чернявый. Может, в прабабку. Мой прицельный гриппозный чих попал мимо потомков. Генофонд Романовых на этот раз помилован.

Показатель профнепригодности: "журналистка", которая на вернисаже в главном здании Пушкинского музея спрашивает, где здесь женский туалет.

Когда приходишь с праздничного фуршета домой в восемь вечера и думаешь: о! у меня есть еще часиков пять, чтобы нормально поработать.

Пиццу обещали в Третьяковской галерее. Пресс-показ в час-тридцать начинался. Я пришла в час-сорок-две поспешно: ни одной нет крошки на подносах – скорость журналистских жвал пугает. Так Сильвестра Щедрина пейзажи и портреты кисти Кэ Брюллова мне пришлось смотреть с пустым желудком. Dolce Napoli, однако же, прекрасна и открыта до одиннадцатого марта.

Цитата: "Когда так много пишешь об антикварном рынке, что даже порносайты в контекстной рекламе показывают тебе рекламу Sotheby's"

В общем, как-то так.

Наверно, хорошо, что я пишу не конкретно о процессе своей работы, а конкретно, о том, что является его темой. Просто искусстве.

Так я о чем.

Скучно мне, господа. Хочу окунуться в кипящий мир чужой жизни.

Поделитесь, пожалуйста, со мной всякими профессиональными блогами (например, каналами в телеграме, теперь модный формат), которые именно что пишут о конкретных профессиях или странных путешествиях, странных занятиях или описывают какие-то экзотические уголки мира.

Создают атмосферу, позволяют влезть в чужую шкуру, в которой ты сам в жизни оказаться не сможешь.

Давайте, чтобы всем интересно было, не просто ссылки, а сначала абзац аннотации, рассказа, о чем именно этот блог и за что он вам нравится.