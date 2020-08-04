 

Трутовые грибы и чага способны подавить рост раковых клеток

04.08.2020, 11:09, Разное

У отдельных видов уральских трутовых грибов, произрастающих на коре деревьев, исследователи обнаружили противораковые свойства. Благодаря наличию антиоксидантного эффекта грибы чага и многие другие виды способны оказывать стимулирующее или ингибирующее действия на процессы, происходящие внутри клеток.
Исследованием трутовых грибов занимались сотрудники Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии УрФУ вместе с китайскими коллегами. Они изучили химический состав, а также биологическую активность грибов, растущих на древесине. После чего был проведен эксперимент с раковыми клетками, помещенными в пробирку. Оказалось, что грибы подавляют их рост.

По словам экспертов, экстракты трутовых грибов не токсичны для человека, но некоторые их молекулы из-за сложного строения синтезировать в лаборатории почти невозможно. Сами грибы чага популярны, но в народной, а также китайской медицинах. Их часто используют в качестве средства для укрепления иммунитета и против возникновения опухолей.





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