Дипломат: задержанные в Минске россияне направлялись в Латинскую Америку

04.08.2020, 11:05, Новости дня

Российский дипломат сообщил, что более 30 предполагаемых российских наемников, задержанных в Беларуси на прошлой неделе, находились в Минске проездом, направляясь в неназванное государство Латинской Америки.

Белорусские власти заявили, что подозревают этих людей во въезде в страну с целью подготовки «терактов» и дестабилизации обстановки накануне президентских выборов.

Российские чиновники отвергли эти обвинения и представили задержанных как сотрудников частной охранной фирмы.

Российский консул в Минске Кирилл Плетнев заявил в понедельник, что их конечным пунктом назначения было одно из государств Латинской Америки, сообщило «РИА Новости».

Власти Беларуси предоставили Плетневу консульский доступ к задержанным, сообщило информагентство.

При этом дипломат не указал конкретную латиноамериканскую страну и не сообщил никаких дополнительных деталей о личности задержанных.