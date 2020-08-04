 

Японские ученые научились предсказывать тяжесть вызываемого COVID-19 заболевания

04.08.2020, 10:48, Новости дня

Группа ученых из японского национального международного исследовательского центра научилась определять, насколько тяжело будет протекать заболевание у пациента с коронавирусом.

Японское общественное телевидение сообщило, что ученым удалось установить связь между белком L-FABP, который появляется в моче человека при снижении уровня кислорода в теле, с симптоматикой пациентов, заразившихся коронавирусом, передает ТАСС.

В исследовании принял участие 41 человек. Из 13 пациентов, в чьей моче было обнаружено повышенное содержание данного белка, у восьмерых в течение недели значительно ухудшилось состояние, а двоих пришлось подключить к системам ИВЛ.

У других 28 пациентов, моча которых не содержала указанного белка, наблюдалось стабильное состояние или незначительное ухудшение симптомов.

Отмечается, что определить наличие белка L-FABP в моче человека можно при помощи существующих методов проведения анализа. Японские специалисты планируют продолжить свое исследование в этом направлении, увеличив число добровольных участников.

Ранее было названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз.





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