Армия: «Армата» избавилась от проблем со зрением

04.08.2020, 10:48, Разное

Отечественный ВПК сообщил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым?

Глава Минпромторга Денис Мантуров в понедельник объявил, что отечественная промышленность решила все вопросы с тепловизорами и двигателями танка Т-14 «Армата». Сейчас «двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании», цитирует министра ТАСС. Что касается тепловизоров, подтвердил Мантуров, то «у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе». Он добавил, что испытания «Арматы» идут по графику Минобороны.

«Основная проблема танка «Армата» заключалась в том, что оборудование, которое стояло на нем первоначально, было дорогим и производилось за пределами России», – напомнил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если говорить о тепловизорах, то как раз матрицы, входящие в их состав, изготавливались за рубежом. Затем была поставлена задача перевести нашу технику на отечественные комплектующие. С этим мы успешно справились», – подчеркнул собеседник.

Эксперты напоминают, что есть ближний и дальний инфракрасный диапазоны, в которых и работают инфракрасные (или тепловизионные) прицелы танков.

«В советское время на дальний спектр обращали мало внимания и в итоге отстали от «западников», в частности, от Франции», – сетует член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, полковник запаса Виктор Мураховский. Между тем при приеме инфракрасного излучения именно в дальнем диапазоне резко повышается дальность обнаружения цели, четче виден тепловой контраст объекта.

«Для работы в дальнем диапазоне нужны матрицы на специальных соединениях, например, кадмий – ртуть – теллур (КРТ), – отметил газете ВЗГЛЯД Мураховский.

– Но у нас до недавнего времени собственного производства матриц КРТ не было вообще,

– мы закупали их у французов и потом на Вологодском оптико-механическом заводе собирали на их основе тепловизоры. Сейчас же, благодаря разработкам специализированных НИИ и НПО, освоено собственное опытное производство матриц на КРТ-пленках».

Как отметил Мураховский, пока изготовление матриц на КРТ-пленках налажено в рамках опытного производства. Того, что уже выпущено, и тех матриц, что появятся в ближайшие годы, хватит для оснащения «Арматы» инфракрасными прицелами. «Но в дальнейшем, разумеется, производство таких матриц надо будет превращать в серийное», – надеется Мураховский.

Напомним, после 2014 года связи между ВПК РФ и Франции постепенно были разорваны. Французские компании перестали поставлять в нашу страну матричные фотоприемные устройства для тепловизионных камер, создав тем самым угрозу для оснащения бронетехники современными прицелами.

В частности, речь идет о тепловизионных камерах Catherine FC производства Thales Group (владеет 50% акций группы компаний Sofradir), которые россияне сначала закупали напрямую, а потом по лицензии собирали на Вологодском оптико-механическом заводе.

Однако два года назад специалисты Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН сообщили о разработке собственных фотоприемных устройств. Эти и другие отечественные находки, часть из которых, разумеется, попала со временем в закрытый реестр, в итоге позволили добиться полного импортозамещения в области инфракрасных (ИК) прицелов и систем ориентирования.

Вице-премьер Юрий Борисов тогда объявил, что в РФ создан тепловизионный канал ТПК-К, который сможет полностью заменить тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции. Замену, по его словам, начал выпускать Красногорский оптический завод (завод имени Зверева). Как и оптический завод в Вологде, он принадлежит концерну «Швабе» (Ростех).

Кстати, Красногорский завод сумел создать аналоги и для других видов отечественного вооружения. Взамен фотоприемника французского производства, необходимого для обзорно-прицельной системы (ОПС) вертолета Ми-28, разработана система ОПС-28. Кроме того, для экипировки «Ратник» концерн создал новый легкий тепловизионный ночной прицел.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Т-14 – единственный в мире танк полностью третьего послевоенного поколения. Он может вести бой в непосредственном соприкосновении с противником, а также поддерживать наступление мотострелковых подразделений. «Армата» эффективен как для разрушения фортификационных сооружений, так и для поражения живой силы противника на открытой местности и в укрытиях. В конце прошлого года завершились предварительные испытания танка.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что наша страна готова продвигать танк «Армата» также в экспортном варианте.